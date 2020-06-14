Вакансию бармена «со славянской внешностью» от центра толерантности объяснили

14 июня 2020     9
Вакансию бармена «со славянской внешностью» от центра толерантности объяснили

Еврейский музей и центр толерантности объяснил размещение вакансии бармена «со славянской внешностью». Об этом изданию The Insider рассказала пиар-директор центра Нина Дымшиц.

Дымшиц предположила, что ситуацию можно объяснить недопониманием или самодеятельностью. «Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика», — пояснила она.

По словам пиар-директора, сам музей никогда бы не разместил подобного объявления. Она отметила, что в центре работают представители многих национальностей. «Еще, например, существует миф, что у нас только евреи работают, но это тоже неправда», — добавила Дымшиц.

Вакансия бармена была размещена на портале Restojob, однако позже ее удалили. В ней отмечалось, что для работы подойдут только люди славянской внешности и с гражданством России.

В 2018 году на сайте ChangeJob.ru была размещена вакансия личного повара для игумении женского монастыря в Ярославской области. Одним из требований было уметь сервировать стол для VIP-персон. Через некоторое время объявление удалили.

Источник: Лента.Ру

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