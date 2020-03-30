Валютная планка: курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей

В понедельник, 30 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за неделю превысил 80 рублей. Давление на российскую валюту оказали новости о распространении коронавируса в мире и обвал нефтяных цен до минимума с 2002 года — ниже $23 за баррель. Между тем ослабление рубля сдерживают действия Банка России и политика мировых регуляторов по поддержке мировой экономики. Как на этом фоне может измениться курс доллара в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 30 марта, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. На открытии торгов курс доллара вырос на 2,5% — до 80,8 рубля, а курс евро — на 1,6%, до 89,1 рубля.

Негативную динамику показывает и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опускался более чем на 1,8% — до 2357,5 пунктов, а индекс РТС — почти на 3%, до 926,8 пунктов.

Удешевление нацвалюты и российских ценных бумаг произошло на фоне рекордного обвала мировых цен на нефть. В понедельник на бирже ICE в Лондоне стоимость энергосырья эталонной марки Brent снижалась более чем на 9% — до $22,7 за баррель. Значение стало самым низким с ноября 2002 года.

Как рассказал RT главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, одной из главных причин падения нефтяных цен стали новости о распространении коронавируса. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превышает 638 тыс., более 30 тыс. инфицированных скончались. При этом специалисты американского Университета Джонса Хопкинса оценивают число заболевших в 735 тыс., а число умерших — почти в 35 тыс.

Распространение болезни и карантинные меры уже спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падения потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

«В Международном энергетическом агентстве уже прогнозируют падение спроса на нефть из-за пандемии примерно на 20%. В то же время с апреля Саудовская Аравия и страны ОПЕК планируют ещё сильнее нарастить добычу и экспорт, сознательно обрушивая цены для повышения своей доли на рынке. Именно поэтому котировки обвалились до минимума за 17 лет и торгуются вблизи $23 за баррель», — пояснил Гойхман.

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По словам аналитиков, в определённой степени на динамику рубля повлияло объявление нерабочей недели в России и введение усиленного карантина в Москве в связи с COVID-19. Инвесторы опасаются снижения потребительского спроса и возможных финансовых потерь бизнеса.

«Нахождение людей на карантине тормозит производство, а пониженный спрос на услуги и товары оказывает давление на бизнес и бюджет страны в целом», — рассказала RT независимый эксперт по личным инвестициям Алёна Лапицкая.

Между тем ослабление нацвалюты сдерживают меры глобальных центробанков по поддержке мировой экономики. Так, например, ещё 23 марта Федеральная резервная система США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения.

Регулятор планирует в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. Как ожидается, аналогичные меры могут принять и другие центробанки, тем самым поддерживая спрос на российскую валюту и другие рисковые активы.

«Исключительные меры США и мировых центробанков по вливанию в экономику огромных сумм ликвидности для поддержания спроса, компенсации потерь и снижения доходов ограничивают распродажи рисковых активов, к которым относится и рубль», — пояснил Гойхман.

Более того, поддержку нацвалюте оказывают и действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.

За последние несколько недель ЦБ нарастил ежедневный объём продаж иностранной валюты с 3,6 млрд до 13,8 млрд рублей. Одновременно в пользу нацвалюты и финансовой системы в целом сыграли действия Центробанка по поддержке предпринимателей, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Регулятор на последнем заседании сохранил ставку на уровне 6% года, и в настоящий момент обеспечивает рынки рублёвой и валютной ликвидностью. Было принято решение об отсрочке налоговых взысканий для авиаперевозчиков и туроператоров, расширены программы кредитования малых и средних предприятий и временно приостановлены проверки предпринимателей», — отметил Деев в беседе с RT.

По словам аналитиков дальнейшая динамика рубля во многом продолжит зависеть от колебаний нефтяных цен и масштабов распространения коронавируса в мире. Марк Гойхман не исключает вероятность роста курса доллара до 83 рублей в ближайший месяц в случае обострения пандемии. Между тем ослабление эпидемии может спровоцировать укрепление нацвалюты.

«В случае отступлении пика пандемии и повышения нефтяных цен до диапазона $25—30 за баррель, курс доллара может опуститься до 75—77 рублей», — заключил аналитик.