«Вашингтон пользуется ситуацией»: как в США отреагировали на запуск Ираном первого военного спутника

В Пентагоне усомнились в разведывательных способностях первого иранского военного спутника «Нур-1», запущенного 22 апреля. Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд назвал аппарат «болтающейся в космосе веб-камерой», которая не способна предоставлять необходимую информацию. При этом накануне госсекретарь США Майк Помпео, наоборот, сообщил, что запуск Тегераном военного спутника говорит об опасности, исходящей от космической программы республики. Эксперты отмечают, что подобные противоречия характерны для внешней политики Белого дома. По мнению аналитиков, новые обвинения в адрес Тегерана Вашингтон будет использовать как повод для расширения санкций против республики.

В Минобороны Соединённых Штатов усомнились в разведывательных способностях первого иранского военного спутника «Нур-1», который был запущен несколькими днями ранее. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

«Иран заявил, что (спутник. — RT) способен вести съёмку (земной поверхности. — RT), но в действительности это лишь болтающаяся в космосе веб-камера, которая вряд ли способна вести разведку», — написал Рэймонд на своей странице в Twitter.

@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard — Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) April 25, 2020

Он также отметил, что командование Космических сил США «продолжает следить» за двумя объектами, «которые связывает с проведённым космическим запуском» спутника «Нур-1». По словам Рэймонда, 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США охарактеризовала его как малый спутник формата Кубсат 3U.

При этом накануне госсекретарь США, наоборот, заявил, что запуск военного спутника Тегераном говорит об опасности, исходящей от космической программы ИРИ.

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«Иранский Корпус стражей Исламской революции, признанный США иностранной террористической организацией, провёл на этой неделе запуск военного спутника, и это подтверждает то, что мы говорили всё это время: космическая программа Ирана не носит мирный характер и не является исключительно гражданской», — приводит пресс-служба Пентагона слова Помпео.

Госсекретарь США также обвинил во лжи иранские власти, которые, по его словам, ранее заявляли, что космическая программа Ирана имеет мирный характер.

«Самый последний военный запуск, подготовленный и проведённый тайно, доказывает, что эти заявления были ложью. Ракета-носитель для доставки спутников и запущенные ранее средства доставки задействуют технологии, идентичные баллистическим ракетам или способные их заменить, в их числе системы дальнего действия, такие как межконтинентальные баллистические ракеты (МБР)», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Помпео также призвал другие страны оказать совместное сопротивление Ирану.

«Все миролюбивые государства должны отвергнуть разработку Ираном технологий баллистических ракет и объединить усилия в сдерживании опасных ракетных программ Ирана», — сказал Помпео.

Кроме того, Помпео полагает, что другие страны должны поддержать продление оружейного эмбарго против Ирана в Совете Безопасности ООН, срок действия которого истекает в октябре. Обратился он и к государствам Европейского союза с призывом наложить санкции на те лица и организации, которые так или иначе задействованы в реализации ракетных программ Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео Reuters © Nicholas Kamm/Pool

Ранее госсекретарь США заявил, что запуск «Нур-1» необходимо рассмотреть на предмет соответствия резолюции Совбеза ООН 2231, в которой был одобрен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Напомним, 22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием «Нур-1». По данным иранского агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя «Касед».

Ответ на критику

После запуска военного спутника и появления новых обвинений в адрес Тегерана со стороны США министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об отсутствии у страны ракет, позволяющих нести ядерный заряд.

«У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, «спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять» столь ужасное вооружение», — написал Зариф в Twitter.

US has been bullying all against UNSC Resolution 2231 since 2017. Europe obeyed US instead of 2231. Neither can lecture Iran based on flimsy misreadings of UNSCR 2231. Iran neither has nukes nor missiles “DESIGNED to be capable of carrying” such horrific arms. Guess who do? pic.twitter.com/7uG9yOXAu3 — Javad Zarif (@JZarif) April 24, 2020

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя на брифинге запуск Ираном военного спутника, заявила, что условия ядерной сделки не ограничивают Тегеран в праве осваивать мирный космос.

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«Ни сама резолюция (Совета Безопасности ООН 2231. — RT), ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, «бесплодные попытки» аналитиков в Вашингтоне представить всё так, будто бы иранские космические ракеты могут нести ядерное оружие, — это «подтасовка, которая разбивается о реальность».

«В Иране нет, не было и, надеемся, никогда не будет ядерного оружия. Иран, как и призывает резолюция (СБ ООН 2231. — RT), не разрабатывает, не испытывает, не обладает и не использует баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Подчеркнём, в отличие от США, которые что ни день удивляют мир новостями о планах по развитию своего ракетно-ядерного потенциала», — заявила официальный представитель МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости © Валерий Мельников

При этом реакцию США на запуск первого военного спутника Захарова объяснила тем, что «кому-то в Вашингтоне очень не по вкусу» упорное следование Тегераном своим обязательствам, «несмотря на беспрецедентное давление и сложности, целенаправленно создаваемые американскими властями».

«Ведь в этом случае в фокусе глобального внимания неизбежно оказываются пробелы и нарушения самих США, которые, как известно, претендуют на исключительность. В данном случае исключительными являются бесцеремонность, с которой США манипулируют положениями резолюции СБ ООН 2231, и предельно циничный подход к международному праву, которое, как считают за океаном, является непреложным руководством к действию для всех других стран, кроме самих США», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Для усиления давления»

По мнению политологов, ситуация, когда в разных ведомствах появляются «противоречащие друг другу заявления» о спутнике «Нур-1», не является для США чем-то экстраординарным.

«Властей США и военачальников собственные противоречивые заявления не пугают. Главное для американского военного и политического руководства — быть в центре всех медийных историй. Соединённые Штаты в этом смысле привыкли доминировать в информационном пространстве. Они считают, что они могут говорить всё что угодно и когда угодно. И за это им ничего не будет», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Заявления госсекретаря США и американского генерала, несмотря на их противоречивость, вполне укладываются во внешнеполитическую стратегию Соединённых Штатов, говорит Брутер.

«Обычно реакции Вашингтона на демонстрацию их конкурентами своего технологического развития бывают двух видов. Первый — это алармизм, заявления о необходимости срочно принимать меры по противодействию. Второй — это нивелирование достижений кого бы того ни было, кроме самих США и их союзников», — пояснил эксперт.

По его словам, в данном случае Вашингтон пользуется обоими методами одновременно. В том числе и для того, чтобы обнулить значимость результатов, которых достигла иранская сторона.

«Успешный запуск военного спутника свидетельствует прежде всего о развитии Ираном космической программы, что не противоречит решениям ООН с одной стороны, а с другой — ничем не угрожает Соединённым Штатам», — подчеркнул аналитик.

Иранский военный спутник «Нур-1» Reuters © WANA/Sepah News

Политолог Александр Асафов придерживается аналогичной точки зрения. Он считает, что заявление командующего Космическими силами США нацелено на то, чтобы максимально обесценить достижения Ирана в космической области.

«В интерпретации американского военачальника запуск военного спутника — это какая-то ерунда, которую не стоит воспринимать всерьёз. Однако если бы США в действительности так считали, то не беспокоились бы по этому поводу и не продолжали вести постоянный мониторинг его деятельности. Кроме того, Рэймонд умолчал, что даже отправка в космос спутника с веб-камерой, как он заявляет, — результат серьёзных технологических работ», — сказал Асафов в беседе с RT.

По его словам, заявление Помпео преследует другую цель — придать негативную коннотацию факту запуска военного спутника Ираном.

«Более того, если нужно будет придумать какую-либо угрозу, то США с ещё большим запалом обрушатся на Иран, утверждая, что его космическая программа несёт опасность для всего мира», — предположил аналитик.

По мнению Асафова, новые обвинения в адрес Ирана Вашингтону сейчас нужны, чтобы расширить санкции против республики.

«Сейчас Вашингтон, по сути, пользуется ситуацией. Безусловно, это делается для усиления санкционного давления и расторжения торговых договорённостей Ирана с Европой. Вашингтону нужны поводы. Трамп расценивает исламскую республику как политического оппонента. И в данном случае космическая активность Ирана, которую в Пентагоне называют смешной, а в Госдепе — опасной, может стать причиной для новых рестрикций», — заявил эксперт.

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Он также отметил, что возможные меры американской стороны по наращиванию экономического давления на Тегеран могут создать «новые неудобные обстоятельства» для тех стран ЕС, которые продолжают сотрудничать с Ираном.

«Парадоксально, что эти государства Европы продолжат на словах поддерживать такую политику Белого дома, но на деле постараются нивелировать негативные последствия для себя, как они делали и раньше. В частности, создали финансовые механизмы для взаимодействия с Ираном в обход ограничений. У Европы сейчас и так много проблем, она не будет идти на новую пошлинную войну с США. Вместе с тем и отказываться от торговых и других отношений с Тегераном в Евросоюзе также не намерены», — рассуждает аналитик.

Владимир Брутер разделяет эту точку зрения и прогнозирует, что, несмотря на желание Вашингтона, оружейное эмбарго против Ирана в Совете Безопасности ООН, скорее всего, не будет продлено.

«Здесь всё будет зависеть от позиций России и Китая. А Москва уже заявила о намерении поддержать Иран в этом вопросе. Запрет ООН, вероятно, останется в прошлом. Однако это не означает, что США и их союзники будут выполнять новые решения Организации Объединённых Наций, а тем более прекратят политическое и экономическое давление на исламскую республику», — заключил эксперт.