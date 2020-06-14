Василевский занял второе место в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли по версии НХЛ

Другой российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду Пантерз», занял 15-е место.

Возглавил список страж ворот «Бостон Брюинз» Туукка Раск, а тройку лучших замкнул Коннор Хеллибак из «Веннипег Джетс».

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке лучших вратарей предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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