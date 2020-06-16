«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех». Об этом пишет газета «Ведомости».

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Как отмечается, сведения о приобретении таких систем есть на сайте госзакупок, заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — НЦИ. Стороны подтвердили изданию факт сотрудничества.

По данным газеты, камеры с подобной функцией помогут обеспечить безопасность детей, а также отследить, когда ребёнок пришёл в школу и когда её покинул.

Кроме того, с помощью камер можно будет выявить присутствие посторонних в помещениях.

Информацию о планах оборудовать школы камерами с функцией распознавания лиц также подтвердил РБК представитель «Ростеха».

Ранее в «Ростехе» сообщили, что предложили регионам внедрить систему распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции.