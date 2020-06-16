«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

16 июня 2020     12
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

11:51

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех». Об этом пишет газета «Ведомости».

© Евгений Биятов РИА Новости

Как отмечается, сведения о приобретении таких систем есть на сайте госзакупок, заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — НЦИ. Стороны подтвердили изданию факт сотрудничества.

По данным газеты, камеры с подобной функцией помогут обеспечить безопасность детей, а также отследить, когда ребёнок пришёл в школу и когда её покинул.

Кроме того, с помощью камер можно будет выявить присутствие посторонних в помещениях.

Информацию о планах оборудовать школы камерами с функцией распознавания лиц также подтвердил РБК представитель «Ростеха».

Ранее в «Ростехе» сообщили, что предложили регионам внедрить систему распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции. 

Источник: Россия Сегодня

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«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

11:51 Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех». …



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