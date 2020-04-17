Венесуэла вернула из ФРГ священный камень Куэка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну был возвращён, священный камень Куэка, вывезенный из Венесуэлы в 1998 году и установленный в Берлине.
«Шестнадцатого апреля в порт Венесуэлы прибыл священный камень Куэка», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Он уточнил, что данный камень является священным для народа Пемон на юге страны.
Ранее венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.