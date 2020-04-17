Венесуэла вернула из ФРГ священный камень Куэка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну был возвращён, священный камень Куэка, вывезенный из Венесуэлы в 1998 году и установленный в Берлине.

Каракас Reuters