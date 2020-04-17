Венесуэла вернула из ФРГ священный камень Куэка

17 апреля 2020     15
Венесуэла вернула из ФРГ священный камень Куэка

03:02

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну был возвращён, священный камень Куэка, вывезенный из Венесуэлы в 1998 году и установленный в Берлине.

Каракас Reuters

«Шестнадцатого апреля в порт Венесуэлы прибыл священный камень Куэка», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он уточнил, что данный камень является священным для народа Пемон на юге страны.

Ранее венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Список имеющих право пересекать границу России расширили
Список имеющих право пересекать границу России расширили

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому список лиц, имеющих право пересекать границу страны, расширен. Постановление опубликовано на портале …


В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Об этом сообщает ТАСС. «Ношение маски …


Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США

Потребление нефти в США резко упало на фоне распространения коронавируса. Снижение спроса на горючее привело к тому, что традиционный поставщик …


Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских …


Предприятия ЖКХ предложили включить в список системообразующих
Предприятия ЖКХ предложили включить в список системообразующих

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства России в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты