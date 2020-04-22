Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции

22 апреля 2020     12
Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции

02:53

Верховный суд России разъяснил вопросы применения составов преступлений и административных правонарушений, которые связаны с нарушением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

globallookpress.com

Как пояснили в суде, привлечению к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП подлежат лица с подозрением на наличие инфекционного заболевания, прибывшие в Россию в том числе из стран с эпидемически неблагополучной обстановкой, а также «находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания».

Кроме того, эта статья распространяется и на людей, которые уклоняются от лечения инфекционного заболевания.

При этом, как пишет РИА Новости, действия тех, кто нарушает требования властей столичного региона о самоизоляции, подлежат ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

Это в том числе относится к посещениям территорий общегородского значения в Москве и несоблюдению социального дистанцирования.

Эта же мера касается выхода из дома и перемещению по городу без веских причин.

При этом в ВС подчеркнули, что наказание «должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

Ранее Министерство юстиции России предложило отказаться от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях.

13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень лиц, имеющих право на составление протоколов о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Источник: Россия Сегодня

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