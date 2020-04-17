«Вернусь на Бали, когда всё будет открыто»: конькобежки Сохрякова и Чернова вывезены в Россию из Индонезии

Все российские спортсмены, которым было необходимо вернуться в Россию, вывезены из-за границы. Последними из списка 96 атлетов стали Елена Сохрякова и Анна Чернова, сообщили в Минспорта России. В конце марта девушки поехали в отпуск на индонезийский остров Бали, однако не смогли вернуться домой после того, как авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Благодаря содействию со стороны российской дипмиссии в Индонезии медалистки юниорского чемпионата мира вернулись на родину. Теперь им предстоит пройти 14-дневный карантин на базе «Озеро Круглое».

Все российские спортсмены, которых надо было вывезти из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись на родину. По сообщению Министерства спорта РФ, в общей сложности 96 человек, в том числе атлеты, тренеры и другие специалисты, вывезли при активном содействии самого ведомства, а также спортивных федераций, Министерства иностранных дел, Оперативного штаба и Росавиации.

Последними из списка спортсменов в Москву прилетели бронзовые медалистки юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Елена Сохрякова и Анна Чернова. 21 марта они отправились в отпуск в Индонезию.

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В начале апреля исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, что спортсменки не могут вернуться самостоятельно.

«Мы контролируем ситуацию. К сожалению, не в наших силах было решить проблему. Посольство и консульский отдел работают над этим, мы в свою очередь находимся в контакте со спортсменами. Сейчас, возможно, будут подвижки с их возвращением в Россию», — цитировал Барышеву ТАСС.

Сразу после приостановки авиасообщения с Москвой Сохрякова и Чернова связались с российским консульством и заполнили все необходимые формы. Их внесли в соответствующие списки, однако покинуть остров сразу не смогли. Проблема заключалась в том, что желающих улететь оказалось слишком много, поэтому о точных сроках говорить не приходилось.

16 апреля, за четыре часа до вылета, конькобежкам сообщили о том, что они всё же смогут вылететь из Индонезии. Эту информацию подтвердили и в СКР, добавив, что теперь обеим придётся пройти обязательный двухнедельный карантин.

«Сохрякова и Чернова сели на борт, который сегодня вылетает из Индонезии. Мы благодарим Министерство спорта РФ за содействие в этой непростой ситуации. По прибытии в Россию Анна и Елена отправятся в обсервацию на базу «Озеро Круглое», — приводит сообщение пресс-службы СКР РИА Новости.

Отпуск спортсменок проходил на индонезийском острове Бали и, по словам Черновой, должен был завершиться 2 апреля. Несмотря на объявленную Всемирной организацией здравоохранения пандемию, они приняли решение не откладывать отдых.

«Тот факт, что мы в связи с последними обстоятельствами не отказались от своего отпуска и решили идти до конца — уже очень круто. Поверьте, это было достаточно сложно, нам ежедневно присылали разные негативные новости. Мы переживали, боялись, но верили, что мы всё-таки улетим и без приключений доберёмся до нашего места релакса», — написала Чернова в Instagram.

Спортсменки начали в красках рассказывать о путешествии в социальных сетях, что не понравилось некоторым пользователям. На девушек обрушилась волна критики, нередко сопровождаемой оскорблениями и даже угрозами. Их упрекали за отдых во время эпидемии, а также за то, что теперь их придётся вызволять с острова. При этом ни Сохрякова, ни Чернова ни разу не просили о помощи и даже радовались неожиданной возможности продлить отпуск.

При этом по неизвестной причине больше всего негативных сообщений поступало Сохряковой. Она старалась реагировать на них позитивно и даже с юмором, желая всем недоброжелателям «заняться делом». Обе девушки подчёркивали, что критики не знают истинного положения вещей.

Справедливости ради стоит отметить, что были и те, кто поддержал конькобежек и даже предложил им материальную помощь. Однако по словам спортсменок, они в чём не нуждались, хотя и жили экономно. Проблем с проживанием у них также не возникло. И всё же спортсменкам не терпелось вернуться на родину.

«Конечно, соскучилась по России! Дома — семья, родные, друзья, все ждут. Домой хочется, и уже пора активно начинать крутить велосипед. Но, с другой стороны, здесь мы себя чувствуем в безопасности! И немного страшно возвращаться, потому что по приезду мы будем в обсервации», — заключила Сохрякова.

Несмотря на непростую ситуацию, Чернова надеется вернуться на Бали. Из-за пандемии коронавируса в Индонезии также был введён целый ряд ограничений.

«Я бы ещё скаталась на Бали, потому что, несмотря на то, что мы здесь уже месяц, почти ничего не смогла посмотреть. Успели подняться на вулкан, сходить на дискотеку. Не успели посетить храмы, не взяли уроки сёрфинга. Мне стоит вернуться сюда, когда всё будет открыто», — приводит слова Черновой «Чемпионат».

Конькобежки уже прибыли на базу и сдали анализы на коронавирус. В течение двух недель они не смогут покидать свои номера.