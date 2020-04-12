Вице-президент ISU оценил шансы на проведение ЧМ по фигурному катанию осенью

12 апреля 2020     17
Вице-президент ISU оценил шансы на проведение ЧМ по фигурному катанию осенью

18:24

Первый вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира по фигурному катанию осенью.

РИА Новости

«Судя по развитию ситуации, проведение чемпионата мира в октябре не очень вероятно. Окончательное решение совет ISU хотел принять на следующей неделе, 16 апреля», — цитирует Лакерника «Российская газета».

По его мнению, пока разговоры о проведении мирового первенства осенью бессмысленны, так как многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

«Судя по тому, как она развивается, шансов на проведение чемпионата мира очень мало. Спортсменам готовиться к чемпионату трудно: пока никто не катается, когда начнут кататься, никто не знает», — заявил Лакерник.

ЧМ должен был пройти в канадском Монреале 16—22 марта. Соревнования были отменены решением местных властей из-за пандемии коронавируса.

Ранее двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своей реакции на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года.

Источник: Россия Сегодня

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