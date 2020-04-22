Вирусолог оценил важность тестов на антитела к коронавирусу

22 апреля 2020     14
Вирусолог оценил важность тестов на антитела к коронавирусу

15:39

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.

© Кирилл Зыков АГН «Москва»

«Процент населения, у которого обнаружат антитела к коронавирусу, будет указывать, сколько человек уже переболело и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, далее встанет вопрос о планировании последующих мероприятий, то есть какое количество человек нужно иммунизировать с помощью вакцины.

«Как раз перед её применением можно будет проверять организм человека на наличие антител», — пояснил эксперт.

Как добавил Покровский, если антитела есть, то смысл применять вакцину нет, поскольку иммунитет после перенесённого заболевания обычно бывает сильнее, чем после прививки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Архитектурный облик Севастополя сохраняет память о Ленине
Архитектурный облик Севастополя сохраняет память о Ленине

В память о вожде октябрьской революции 1917 года и одном из основателей Советского Союза Владимире Ленине в Севастополе сохранено множество …


В Крыму проводится проверка по факту смерти замминистра культуры Москвы
В Крыму проводится проверка по факту смерти замминистра культуры Москвы

В Ялте сегодня было обнаружено тело 47-летнего жителя Москвы. Предположительно, речь идет о заместителе руководителя Департамента культуры Москвы, ранее объявленном …


Вести Севастополь 22.04.2020
Вести Севастополь 22.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Выплаты ветеранам. Какой путь надо пройти, чтобы их получить? Почему статус ветерана войны пришлось доказывать через …


В Севастополе из-за водителя под наркотическим опьянением пострадала женщина
В Севастополе из-за водителя под наркотическим опьянением пострадала женщина

ДТП произошло ночью на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта. Автомобиль Пежо лоб в лоб столкнулся с Киа. Как сообщили …


Вступил в силу приговор в отношении военного строителя ЮВО, обвиняемого во взяточничестве
Вступил в силу приговор в отношении военного строителя ЮВО, обвиняемого во взяточничестве

Севастопольский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу на Александра Козлова, бывшего заместителя исполнительного директора по объектам Южного военного округа …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты