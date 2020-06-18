Вятчанина: Ефимовой нужно не прогрессировать, а удержать своё

Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина поделилась мнением о перспективах трёхкратной медалистки Олимпиад Юлии Ефимовой на Играх в Токио, которые должны пройти в 2021 году.

«Если токийская Олимпиада состоится в 2021-м году, то Юлька, думаю, дотерпит, и возможно сумеет выполнить свою долгожданную мечту — побороться за золото Олимпиады и получить его», — заявила Вятчанина в интервью RT.

По словам специалиста, в настоящее время Ефимовой нужно не прогрессировать, а удерживать нынешние показатели.

«2.19 на двухсотметровке брассом сейчас имеют, по-моему, пять человек в мире. Это гроссмейстерский результат, который ещё не факт, что потребуется для победы: если вспомнить Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, золото там было разыграно совершенно не на тех скоростях. 1.04 на стометровке — это тоже очень серьёзный уровень», — заключила Вятчанина.

Ранее она выразила мнение, что британская пловчиха Татьяна Белоногофф осознанно решила выступать за сборную России.