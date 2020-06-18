Вятчанина считает, что британка Белоногофф осознанно приняла решение выступать за Россию

18 июня 2020     8
Вятчанина считает, что британка Белоногофф осознанно приняла решение выступать за Россию

19:25

Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина прокомментировала решение британской спортсменки Татьяны Белоногофф выступать за национальную команду России.

© Tatiana Belonogoff Facebook

«У Тани есть характер, есть заинтересованность в том, чтобы проявить себя. Она ведь совершенно осознанно приняла столь серьёзное решение — перейти под флаг России. Другой вопрос, что Ефимова в своё время попала ко мне в 12 лет и все двигательные навыки, вся техника изначально формировалась правильно. А здесь нужно многое переделывать», — рассказала Вятчанина в интервью RT.

При этом специалистка рассказала, сколько примерно времени может уйти на исправление огрехов в технике Белоногофф.

«Говорить о сроке в два или три года невозможно и нереально, потому что спортсмен не может столько времени быть в затмении и не видеть своего результата. Он просто потеряет веру и в себя, и в тренера. Поэтому я говорила бы о сроке от шести до восьми месяцев», — добавила Вятчанина.

Ранее она призналась, что ей всегда хотелось узнать, как тренеру по синхронному плаванию Татьяне Покровской «удалось объединить бабье царство в очень мощный коллектив». 

Источник: Россия Сегодня

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