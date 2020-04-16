Владелец «Брешии»: идеи о возобновлении сезона сводят меня с ума

Владелец итальянского футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино высказал мнение о возможном возобновлении сезона Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен видеть. Я боюсь выходить в сад своего дома или гулять в одиночестве. Вот почему эти идеи и разговоры о возобновлении сезона сводят меня с ума. Если нужно, исключите нас из элитного дивизиона, я согласен. С поднятой головой пойдём в Серию B. Люди прячутся за экономическими проблемами», — приводит слова Челлино со ссылкой на эфир Radio24.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок. Италия стала одним из очагов заболеваемости в Европе.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Италии считают возобновление сезона Серии А маловероятным.