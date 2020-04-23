Владелец ЦСКА, слухи о переходе Карпина и желание Семака вернуть Кокорина: что обсуждают в РПЛ на карантине

23 апреля 2020     7
Владелец ЦСКА, слухи о переходе Карпина и желание Семака вернуть Кокорина: что обсуждают в РПЛ на карантине

Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» стала владельцем более 77% акций ЦСКА. Группа компаний «ТАИФ», по данным СМИ, решила урезать финансирование «Рубина». Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин посмеялся над слухами о своём уходе в «Локомотив». Сергей Семак назвал Александра Кокорина одним из лучших футболистов РПЛ. А в «Уфе» сообщили об интересе к Даниилу Фомину со стороны итальянского «Удинезе». RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ во время пандемии коронавирусной инфекции.

Сокращение финансирования «Рубина» и верность спонсоров «Зениту»

Пандемия коронавируса не стала препятствием для совершения исторической сделки между ЦСКА и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Последняя в среду приобрела 77,63% акций клуба и стала основным владельцем армейцев.

Также был сформирован новый совет директоров красно-синих, в который вошли четыре представителя ВЭБ.РФ (Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник), а также президент ЦСКА Евгений Гинер, генеральный директор клуба Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. 

При этом председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что, несмотря на смену владельца, курс развития ЦСКА останется прежним, а Гинер «сохранит управление клубом». В ответ президент красно-синих поблагодарил корпорацию за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростые времена. 

«Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

Если армейцам удалось решить часть проблем благодаря сделке с ВЭБ.РФ, то «Рубин», напротив, может лишиться солидной части спонсорской поддержки. По информации Мetaratings, группа компаний «ТАИФ» собирается сократить финансирование клуба как минимум со следующего сезона сразу на 70%.

Якобы ТАИФ планировал выделить клубу 2 млрд . рублей, но теперь может ограничиться лишь 600 млн. Также сообщается, что группа компаний не до конца расплатилась с «Рубином» и за текущий сезон, поскольку выплаты завязаны на телетрансляции. 

В сложившейся ситуации спокойно не может себя чувствовать, пожалуй, ни один клуб РПЛ. Однако в руководстве действующего чемпиона «Зенита» заверили, что большинство спонсоров намерены продолжать сотрудничество с петербуржцами.    

Богатый выбор Кокорина и казанский вариант для Шатова

Впрочем, в последнее время хватало новостей не только о финансовом состоянии клубов, но и о возможных трансферах. При этом наиболее живое обсуждение вызвало будущее главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. В понедельник вечером итальянские СМИ сообщили о переговорах между специалистом и «Локомотивом», которые длятся уже несколько недель. На следующий день в руководстве железнодорожников эту информацию опровергли. Сам Карпин назвал её «новостями из ниоткуда»

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«Улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берётся. У меня контракт с «Ростовом» на пять лет. Меня в Ростове-на-Дону, начиная от города и заканчивая клубом, всё устраивает. Не знаю, что может повлиять на моё решение уйти», — приводит слова Карпина канал «Футбольный Биги» на «Яндекс.Дзен». 

Если же вести речь о футболистах, то наибольший интерес вызывает судьба Александра Кокорина, у которого в конце июня истекает действующий контракт с «Зенитом». При этом в настоящий момент форвард на правах аренды выступает за «Сочи».

Как сложится карьера нападающего в дальнейшем, пока непонятно. В интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну он рассказал, что ему ищут клуб в Европе. Также Александр заявил, что сохранить его намерен и «Сочи».

А чуть позже Кокорин ответил на вопрос о возможной пролонгации соглашения с «Зенитом». По словам футболиста, в клубе ему сказали, что «этот вопрос будет решён до мая», но до конкретики дело пока не дошло. А вот главный тренер петербуржцев Сергей Семак, который неоднократно подчёркивал, что Кокорин ему нужен, не упустил возможности в очередной раз сделать это. 

«Будет ли Кокорин играть за «Зенит»? Мне бы очень хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что будет дальше. Саша хочет играть. Я как тренер говорю, что Кокорин — один из лучших футболистов РПЛ», — сказал Семак в прямом эфире детского хосписа в Instagram. 

Впрочем, «Зениту» летом предстоит решать вопрос о продлении соглашения не только с Кокориным, ведь в июне истекают сроки действия контрактов ещё у шести российских игроков команды, в том числе у Артёма Дзюбы. Информации о продлении сотрудничества с кем-либо из них пока не поступало. Подверженный травмам Олег Шатов и вовсе с большой долей вероятности покинет Санкт-Петербург, а основным претендентом на полузащитника является «Рубин».

Неудивительно, что в сложившейся ситуации СМИ отправляют в «Зенит» других футболистов с российским гражданством, например левого хавбека «Крыльев Советов» Антона Зиньковского, который в текущем сезоне РПЛ провёл 20 матчей и отдал в них шесть результативных передач.    

Возможный уход Мельгарехо и интерес к Фомину в Италии

Целый ряд футболистов летом могут покинуть и сражающийся за второе место «Краснодар». Однако главным событием в стане команды за последние дни стал скандал с участием легионеров южан Кайо и Вандерсона.

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Пока остальные игроки команды находятся на строгой самоизоляции, бразильцы устроили вечеринку с алкоголем. Причём Вандерсон вёл прямую трансляцию мероприятия в Instagram, но позже удалил ролик. На кадрах видно, как он не только употребляет спиртные напитки и курит кальян, но и вдыхает из воздушных шариков некий газ.

Жёстче всех на произошедшее отреагировал тренер «Зенита-2» и бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, который в Twitter назвал футболистов «Краснодара» гнидами, но позже удалил пост. А вот в самом клубе предпочли спустить ситуацию на тормозах и подчеркнули лишь, что все игроки находятся на карантине.

Хватает новостей и о потенциальных новичках коллектива. В частности, сообщалось об интересе южан к 26-летнему левому защитнику «Фейеноорда» Риджесиано Хапсу и вратарю молодёжной сборной Албании Гентиану Сельмани, который в настоящий момент выступает за турецкий «Менеменспор». Якобы на него также претендует «Спартак». Позже агент голкипера Дениз Уйсаль подтвердил, что к его клиенту действительно есть интерес из России.

А «Спартак» пока лишь продолжает терять игроков. Помимо Андре Шюррле, команду может покинуть другой легионер — Лоренсо Мельгарехо, у которого в июне закончится контракт с клубом. О его продлении пока ничего не сообщалось, хотя агент футболиста Хуан Апллеярд и подчеркнул, что на данный момент информация об уходе парагвайца из «Спартака» «не соответствует действительности».

А в «Локомотиве» судьбу Шюррле, похоже, может повторить Жоау Мариу. По последней информации, железнодорожники не намерены выкупать контракт португальца у «Интера», и он может отправиться во французский «Марсель».

В Европу в ближайшее время может уехать и молодой полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, который в прошлом году впервые получил вызов в сборную России. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, к футболисту проявляет интерес «Удинезе».

«Интерес со стороны «Удинезе» есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождёмся, когда всё откроется, тогда и будем говорить», — приводит слова Газизова «Р-Спорт». 

Правда чуть позже Metaratings опубликовал слова спортивного директора итальянского клуба Марино Пьерпало, который опроверг появившуюся информацию.  

Источник: Россия Сегодня

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