Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал ситуацию с протестами в США, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

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«Друзья, я хочу высказаться против расизма. Спорт многонационален. И особенно в боевых искусствах присутствует уважение и принятие своего соперника вне зависимости от того, кто он и откуда», — написал Кличко в своём Twitter.

Он отметил, что у человечества и так много проблем, а порицать за цвет кожи, пол или сексуальную ориентацию нельзя ни одного человека, так как эти факторы никак не влияют на таланты, умения, креативность, чувства и интеллектуальные способности.

«Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд», — заключил Кличко.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее легендарный баскетболист Майкл Джордан высказал мнение о ситуации с массовыми протестами и беспорядками в США.