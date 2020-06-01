Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца

1 июня 2020     12
Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца

17:37

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал ситуацию с протестами в США, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Друзья, я хочу высказаться против расизма. Спорт многонационален. И особенно в боевых искусствах присутствует уважение и принятие своего соперника вне зависимости от того, кто он и откуда», — написал Кличко в своём Twitter.

Он отметил, что у человечества и так много проблем, а порицать за цвет кожи, пол или сексуальную ориентацию нельзя ни одного человека, так как эти факторы никак не влияют на таланты, умения, креативность, чувства и интеллектуальные способности.

«Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд», — заключил Кличко.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее легендарный баскетболист Майкл Джордан высказал мнение о ситуации с массовыми протестами и беспорядками в США.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля

Севастопольские общественники рассказали, о чем они хотят с «Проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля …


Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в …


В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году
В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году

Врач-эпидемиолог и бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата объяснил необходимость отказаться от проведения Олимпиады в Токио в 2021 году. …


Обрушение железнодорожного моста под Мурманском попало на видео
Обрушение железнодорожного моста под Мурманском попало на видео

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском попало на видео. Запись опубликовало сообщество «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте». На опубликованных …


Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца
Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца

17:37 Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал ситуацию с протестами в США, связанными с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты