Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину

27 мая 2020     8
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину

Пресс-служба врио главы Чувашии Олега Николаева прокомментировала иск к президенту России бывшего губернатора региона Михаила Игнатьева, оспаривающего указ об увольнении. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 27 мая.

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01:41 — Сегодня

«Мы живем в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд. (…) Еще раз подчеркнем, обратиться в суд имеет право каждый гражданин нашей страны», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что Верховный суд вернул уволенному бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву исковое заявление к президенту Владимиру Путину, которое касалось требований прав на дополнительные соцгарантии из-за частичной потери трудоспособности.

Иск об оспаривании досрочного прекращения полномочий Игнатьева поступил в суд 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня. Единственным ответчиком в иске указан глава государства. Это первый случай, когда уволенный руководитель субъекта РФ пытается оспорить решение президента .

Михаил Игнатьев потерял свою должность 29 января в связи с утратой доверия. Этому предшествовало несколько скандальных заявлений политика. В частности, он призвал «мочить» критикующих власть журналистов и заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Он руководил республикой почти десять лет — с августа 2010 года.

Источник: Лента.Ру

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