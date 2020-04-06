Власти Крыма продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

5 апреля 2020     16
Власти Крыма продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Власти Крыма приняли решение продлить до 30 апреля режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики.

«С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее в Краснодарском крае продлили режим карантина.

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значительное число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.

Источник: Россия Сегодня

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