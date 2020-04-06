Власти Крыма продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значительное число россиян не нарушают правил самоизоляции , которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения. Об этом сообщил собственный корреспондет ВГТРК …



66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома …



Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы Коронавирусное заболевание гарантированно тяжелее протекает у пациентов, страдающих от хронических проблем со здоровьем, и курильщиков. Об этих факторах сообщает издание …



Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали Премьер-министра Великобритании госпитализировали в воскресенье, 5 апреля, для проведения повторного тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает BNO News. Собеседник агентства из …

