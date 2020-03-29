Власти Москвы объяснили, в каких случаях можно выходить на улицу

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В карантинный режим покидать дом можно только при экстренных случаях, если есть необходимость поездки на работу или чтобы сходить в ближайший магазин. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.© АГН «Москва»
«Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке», — говорится в сообщении.
Выгул домашних животных необходимо совершать на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).
С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Источник: Россия Сегодня