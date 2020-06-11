Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус

11 июня 2020     8
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус

14:53

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

РИА Новости

«Каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте Департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется полностью за счёт города», — цитирует её ТАСС.

По словам Раковой, с 11 июня сервис будет доступен на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

При этом процедуру тестирования будет возможно организовать как на территории клиники, так и в офисе компании.

«Мы такую технологию с работодателями тестировали и отрабатывали все механизмы… Я надеюсь, что этот проект также будет востребован у москвичей», — добавила Ракова.

Она уточнила, что за последние три дня тестирование уже прошли 27 тыс. сотрудников 34 предприятий сфер городского хозяйства.

Ранее власти Москвы сообщили, что антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 17,4% жителей.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что 14% из 650 тыс. протестированных жителей в 46 субъектах страны имеют антитела к COVID-19.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

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