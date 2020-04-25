Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как подчеркнули в мэрии, согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. В ответе московских властей говорится, что «оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».

Материалы по теме 00:02 — 15 апреля

Введенные ограничения, заверили в мэрии, направлены на защиту жителей Москвы. Задачей же ограничений является предотвращение массового распространения коронавируса. «Соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков является подтверждением добросовестного осуществления гражданами своих прав и обязанностей», — говорится в ответе.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.

Материалы по теме 20:41 — 11 апреля

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении в столице пропускного режима. На первом этапе его установили для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях. Если понадобится, будет установлено на третьем — для передвижения внутри района.

По данным на 24 апреля общее число случаев заражения коронавирусом составило 68 622 в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах. Зафиксировано 60 летальных исходов, за последние сутки полностью вылечились 677 человек. Общее число выздоровевших приблизилось к шести тысячам — 5568 человек. За все время распространения инфекции 615 пациентов скончались в России.

24 апреля сообщалось, что пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с первых зарегистрированных случаев заражения. Такое мнение высказал руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.

Источник: Лента.Ру