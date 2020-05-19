Власти объяснили хранение в лесу десятков новых Toyota Camry

Новые автомобили Toyota Camry, найденные в лесу местными жителями, находятся на охраняемом участке вблизи озера Смолино в Челябинске и будут использованы в этом году по назначению, объяснили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

Власти рассказали, что машины были приобретены для проведения саммитов ШОС и БРИКС, часть мероприятий которых пройдет в Челябинске. Половина прежнего автопарка представляет собой старые автомобили с пробегом более 200 тысяч километров, затраты на их ремонт и обслуживание равны либо превышают стоимость новых Toyota Camry, отметили в правительстве.

Место, где челябинцы наткнулись на десятки черных машин, является охраняемой стоянкой, принадлежащей управлению делами правительства Челябинской области, указали в пресс-службе.

Закупка 56 автомобилей обошлась региональному бюджету в 120 миллионов рублей. Челябинску, который изначально должен был полностью принять саммиты ШОС и БРИКС, но лишился этого права в пользу Санкт-Петербурга, из оставшихся мероприятий достались, в частности, форум глав регионов, встречи министров культуры, труда и занятости, а также руководителей таможенных ведомств.

Источник: Лента.Ру