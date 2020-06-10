Власти Подмосковья предоставили арендаторам отсрочку платежей

Власти Московской области отсрочили арендаторам муниципального имущества и так называемых неразграниченных земель платежи на общую сумму в 63 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Данная мера введена в 62 муниципальных образованиях Подмосковья. (…) Прием заявлений на предоставление отсрочки продолжается», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, отсрочка оплаты должна помочь предпринимателям в период ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса.

К настоящему моменту в органы местного самоуправления области поступило около 1400 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении.

Накануне Адигамова сообщила, что с 10 июня Подмосковье перейдет на цифровую систему учета имущества. Она отметила, что Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН) позволит регистрировать права на объекты без дополнительных заявлений, оперативно формировать выписки, вносить в базу данных сведения.

Источник: Лента.Ру