Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Ранее правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев инфицирования COVID-19.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в регионе выздоровели 70 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших превысило 1,9 тыс.

«103 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Приморском крае за минувшие сутки, с нарастающим итогом 3373», — приводит РИА Новости сообщение.

В Приморье за сутки выявили более 100 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в правительстве региона.

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