Власти уточнили диагноз умершей на лавочке москвички

20 апреля 2020     9
Власти уточнили диагноз умершей на лавочке москвички

Власти Москвы уточнили диагноз москвички Елены Чукловой, которая умерла на лавочке около своего дома после того, как ее там оставили работники социальной службы. Ситуацию прокомментировали в столичном департаменте здравоохранения, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, женщина была госпитализирована 17 апреля в городскую клиническую больницу № 52 с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и повышенную температуру (37–37,5 градусов). Врачи осмотрели пациентку, сделали ей компьютерную томографию легких и взяли тест на коронавирус. «По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились», — сообщили в департаменте.

После этого москвичку выписали и отправили домой на социальном такси. Отмечается, что она была активна и передвигалась самостоятельно. Социальные работники встретили Чуклову только рядом с домом и намеревались проводить женщину до квартиры. Однако около подъезда ей резко стало плохо. Соцрабоники тут же вызвали скорую помощь и попросили спуститься вниз сына женщины.

«Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть», — заключили в департаменте. Точную причину смерти установят после вскрытия, добавили там.

Ранее сообщалось, что социальные работники в Москве оставили больную пневмонией Чуклову на лавочке у подъезда ее дома, где она позже умерла. По факту смерти женщины проводится доследственная проверка.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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