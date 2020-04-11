Власти Венесуэлы направили помощь ряду стран для борьбы с COVID-19

Ранее сообщалось, что Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Родригес, в знак солидарности Венесуэла безвозмездно предоставила экспресс-тесты и ПЦР-тесты таким странам, как Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Доминика и Гренада.

Об этом сообщает VTV.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны направили помощь ряду государств Карибского бассейна, чтобы оказать им содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Башкирии первый пациент скончался от коронавируса Первый пациент скончался от коронавируса в Башкирии. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. «Всего …



В Севастополе за год объем добычи рыбы вырос на треть Севастопольские предприятия рыбохозяйственной отрасли продолжают работать несмотря на пандемию. С начала года севастопольскими рыбаками добыто в Азово-Черноморском бассейне 13 166 …



В Крыму четверо детей подожгли себя, играя с бензином В Крыму госпитализированы в ожоговое отделение четверо детей. Пострадавшие играли с канистрой бензина и в результате получили сильные ожоги. Об …



В Севастопольских аптеках маски в ближайшее время не появится В Севастополе не ожидается появления в аптеках медицинских масок в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. …

