Власти Венесуэлы направили помощь ряду стран для борьбы с COVID-19

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны направили помощь ряду государств Карибского бассейна, чтобы оказать им содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает VTV.
По словам Родригес, в знак солидарности Венесуэла безвозмездно предоставила экспресс-тесты и ПЦР-тесты таким странам, как Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Доминика и Гренада.
Ранее сообщалось, что Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня