Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального

16 июня 2020     7
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального

Внук 93-летнего ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников поблагодарил следственные органы после возбуждения уголовного дела о клевете в отношении Алексея Навального. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я только могу выразить благодарность всем тем, кто оказал нам поддержку, помощь в вопросе восстановления справедливости», — сказал он. Колесников добавил, что «следственные органы сами разберутся и дадут оценку высказываниям» блогера.

Ранее Колесников рассказывал, что его деду стало плохо с сердцем, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес.

Навального подозревают в том, что он опубликовал вместе с видео ветерана о поправках в Конституцию комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко. «Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заключили в Следственном комитете.

Санкция части 2 статьи 128 УК России, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 240 часов.

93-летний Игнат Артеменко поучаствовал в видеоролике правительственного телеканала RT, в котором известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к Конституции. 2 июня Навальный разместил данное видео у себя в соцсетях, назвав его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями. 11 июня в «Общероссийском народном фронте» заявили, что попросят СКР и Генпрокуратуру привлечь блогера к ответственности, сообщало РИА Новости.

Источник: Лента.Ру

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