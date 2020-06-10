Во ФСИН рассказали об условиях домашнего ареста Ефремова

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет следить за соблюдением домашнего ареста актёром Михаилом Ефремовым с помощью электронного браслета.

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Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Он сообщил, что для контроля за соблюдением Ефремовым запретов, возложенных судом, «к нему будут применены технические средства контроля».

Согласно решению суда Ефремову запрещается покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

Ранее Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест по делу о ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек.

Прокуратура Москвы взяла на контроль работу должностных лиц, ответственных за выполнение Ефремовым требований домашнего ареста.