Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Терапевтическое отделение было открыто специально для пациентов с нетяжёлой формой коронавируса, не нуждающихся в интенсивной терапии.
«В настоящее время в отделении находится 12 пациентов, которым бригадой российских врачей-терапевтов оказывается необходимая помощь», — приводит сообщение российского ведомства ТАСС.
Всего в госпитале находятся на лечении 35 заболевших коронавирусом, ещё 12 пациентов выписаны.
Ранее сообщалось, что российские и итальянские военные продезинфицировали дома престарелых в четырёх населённых пунктах в Ломбардии.