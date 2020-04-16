Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

16 апреля 2020     20
Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

05:24

Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.

РИА Новости © Министерство обороны РФ

Об этом сообщили в Минобороны России.

Терапевтическое отделение было открыто специально для пациентов с нетяжёлой формой коронавируса, не нуждающихся в интенсивной терапии.

«В настоящее время в отделении находится 12 пациентов, которым бригадой российских врачей-терапевтов оказывается необходимая помощь», — приводит сообщение российского ведомства ТАСС.

Всего в госпитале находятся на лечении 35 заболевших коронавирусом, ещё 12 пациентов выписаны.

Ранее сообщалось, что российские и итальянские военные продезинфицировали дома престарелых в четырёх населённых пунктах в Ломбардии.

Источник: Россия Сегодня

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