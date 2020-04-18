Военные России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в двух населённых пунктах Ломбардии. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трёх пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего российские военные специалисты совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 60 населённых пунктах Ломбардии.

Ранее сообщалось, что российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.