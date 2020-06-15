Военные выполнили 50% работ по восстановлению ж/д пути под Мурманском

15 июня 2020     12
Военные выполнили 50% работ по восстановлению ж/д пути под Мурманском

05:13

В Мурманской области выполнено около половины земельных работ в рамках строительства обходного железнодорожного пути после обрушения моста через реку Кола, сообщили в Минобороны России.

© ГУ МЧС России по Мурманской области

«Военные железнодорожники в Мурманской области вывезли более 31 тыс. куб. м. грунта и выполнили уплотнение основной площадки земляного полотна протяжённостью около 3 км для восстановления железнодорожного сообщения. Объём земляных работ составляет свыше 60 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается отсыпка насыпи для железнодорожного полотна протяжённостью 5,7 км.

Ранее газета «Известия» писала, что в регионе будет действовать режим ЧС до завершения прокладки резервной ветки путей до станции Мурманск.

1 июня под Мурманском обрушился железнодорожный аварийный мост, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком. По этому факту завели уголовное дело

Источник: Россия Сегодня

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