Воспоминания о Трампе: как Минюст США добивается запрета на выход книги экс-советника президента по безопасности Болтона

Минюст США намерен через суд добиться запрета на публикацию мемуаров бывшего советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. В иске говорится, что книга экс-чиновника Белого дома может поставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, так как в ней содержится засекреченная информация. Это нарушает письменные обязательства, данные Болтоном при приёме на работу в администрацию Трампа, утверждают в Минюсте. Эксперты считают, что готовящаяся к выходу книга уже стала инструментом политической борьбы в преддверии выборов президента США в 2020 году.

Минюст США подал в суд на экс-советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона с целью заблокировать выход написанной им книги о работе в Белом доме. Согласно сообщениям американских СМИ, иск к Болтону был подан в Окружной суд столичного округа Колумбия.

В 27-страничном документе утверждается, что публикация книги «Комната, в которой всё произошло» нарушает договоры о неразглашении, подписанные бывшим чиновником администрации Трампа, а также представляет угрозу национальной безопасности США.

Как отмечается в поданном в суд иске, книга Джона Болтона содержит засекреченную информацию. Также Минюст США утверждает, что экс-советник перестал сотрудничать с Белым домом на предмет проверки его книги соответствию правилам о неразглашении сведений.

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«Совет национальной безопасности установил, что рукопись в её нынешнем виде содержит определенные пассажи, — некоторые длиной в несколько абзацев — в которых заключена засекреченная информация, относящаяся к национальной безопасности. Более того, согласно СНБ, содержащаяся в рукописи информация классифицируется по уровням секретности «секретно», «совершенно секретно» и «совершенно секретно, особой важности», — говорится в мотивировочной части иска.

В документе отмечается, что Болтон при приёме на работу в администрацию президента США заключил соглашение с определёнными условиями.

Когда Болтон работал в администрации Трампа, он пытался втянуть Америку в вооружённые конфликты по всему миру, в частности, с КНДР, Ираном, Венесуэлой, напомнил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Но все его проекты провалились. Сейчас Болтон продолжает антитрамповскую деятельность, хочет вылить на Трампа свой компромат в интересах глобалистов, которые также выступают против президента США. Это довольно своевременно, поскольку скоро должны состояться выборы», — отметил эксперт.

Александр Домрин предположил, что на защиту бывшего советника по нацбезопасности встанут противники президента США — политики Демпартии.

«Если в этой книге будет разглашена секретная информация, то Болтон должен будет пойти под суд, чему, естественно, Клинтоны и Байден будут всячески препятствовать. Разрешение этой ситуации будет зависеть от американской судебной системы», — отметил эксперт.

Рабочие разногласия

Напомним, что Джон Болтон был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности 10 сентября 2019 года. Трамп обосновал такое решение несогласием с предложениями Болтона в области международных отношений, а также заявил, что экс-советник «совершил очень крупные ошибки».

«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — отмечал Трамп.

Reuters © Jonathan Ernst

В октябре 2019 года в американских СМИ появилась информация, что Джон Болтон планирует написать книгу о свой работе в администрации Трампа, в которой проанализирует как личные качества 45-го президента США, так и его политический курс.

Фигура Болтона и возможное содержание его мемуаров фигурировали и в деле об импичменте Дональда Трампа. В конце января 2020 года газета The New York Times сообщила, что, согласно рукописи, президент США якобы сообщил Болтону, что Вашингтон не передаст Украине предназначенную ей военную помощь, пока киевские власти не начнут расследование в отношении коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Напомним, Байден является единственным противником Трампа на выборах 2020 года.

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Именно заморозка военной помощи, а также последующее обсуждение этого вопроса с Владимиром Зеленским привели к запуску процедуры импичмента Трампа палатой представителей конгресса США.

Комментируя нынешний иск Белого дома к бывшему советнику по нацбезопаности, издатели книги Simon & Schuster отметили, что Джон Болтон в своих мемуарах действительно обвиняет Трампа в преследовании своих личных интересов и постановке их выше государственных.

«Мне сложно вспомнить хотя бы одно серьёзное решение Трампа, принятое за время моей работы в администрации президента, которое не было бы обусловлено стремлением переизбраться», — приводят слова Болтона его издатели.

Также, сообщает издательский дом, в книге экс-советника содержится утверждение о том, что главной ошибкой инициаторов импичмента было излишнее внимание именно к эпизоду с Украиной и игнорирование других схожих злоупотреблений президентской властью. По словам Болтона, Трамп якобы регулярно создавал подобные ситуации на внешнеполитических направлениях.

Сегодня Трампу сложно найти сторонников для работы в своей администрации, поскольку против него выстроилась определённая система, которую крайне сложно сломать, отметил Александр Домрин.

«Число соратников Трампа в американской элите близко к нулю, потому что американские элиты воспитывались глобалистами на протяжении поколений», — пояснил политолог.

Свобода печати

Крупнейшая правозащитная организация США — «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) —выступила с критикой иска, назвав его попыткой цензуры. Правозащитники сравнили этот случай с попыткой администрации 37-го президента США Ричарда Никсона заблокировать публикацию так называемого «Пентагонского досье» о провальной кампании США во Вьетнаме.

Сам Дональд Трамп 15 июня заявил, что публикация мемуаров, содержащих особую информацию, может привести к уголовному преследованию Джона Болтона.

Белый дом © Brendan Smialowski / AFP

«Любые разговоры со мной как с президентом я считаю государственной тайной. А значит, если он написал книгу, и эта книга будет издана, то он нарушит закон, и, надо полагать, у него будут проблемы уголовного характера. Думаю так», — приводит слова американского президента газета The Washington Post.

Глава Минюста США Уильям Барр напомнил, что высокопоставленные сотрудники президентской администрации подписывают соглашение о неразглашении сведений и обязаны пройти процедуру проверки их мемуаров, которую отказался завершать Болтон.

Выход книги откладывался уже несколько раз — первоначально публикация переносилась с марта на май, а затем на 23 июня.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что Джон Болтон достаточно опытный чиновник, который десятилетиями находился в политике, и следуя американской политической традиции сейчас пытается заработать на издании своей книги. Однако публикация подобных мемуаров именно сейчас может негативно сказаться на шансах Трампа одержать победу на выборах 2020 года.

«Публикация такой книги может нанести колоссальный электоральный ущерб Трампу. Администрация Трампа пытается договориться с Болтоном, чтобы он отложил выход книги, поскольку даже если там не изложено никаких секретных данных, новые обстоятельства могут разрушить тщательно создаваемый предвыборный образ», — отметил эксперт.

В свою очередь Александр Домрин считает, что несмотря на придание огласке сведений о работе администрации Трампа, эта книга вряд ли изменит что-то в раскладе событий, которые происходят в США накануне выборов президента 2020 года.

«В большей степени на это влияют протесты и волнения, которые организовали демократы, чтобы американцы задумались — стоит ли голосовать на предстоящих выборах за Трампа», — отметил политолог.