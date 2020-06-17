ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 8 млн

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 8 млн.
«На настоящий момент в мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.