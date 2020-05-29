ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Больше всего больных (свыше 2,556 млн) было зафиксировано в американском регионе.

Отмечается, что всего в мире выявлено более 5,596 млн случаев инфицирования COVID-19.

Об этом говорится на сайте организации.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что в мире из-за коронавирусной инфекции COVID-19 погибли 353 тыс. человек.

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