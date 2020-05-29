ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч

29 мая 2020     7
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч

02:57

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что в мире из-за коронавирусной инфекции COVID-19 погибли 353 тыс. человек.

Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что всего в мире выявлено более 5,596 млн случаев инфицирования COVID-19.

Больше всего больных (свыше 2,556 млн) было зафиксировано в американском регионе.

Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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