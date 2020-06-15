Врач назвала частое осложнение у переболевших коронавирусом

После полного исчезновения клинических симптомов коронавирусной инфекции у многих сохраняется озноб, заявила врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

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По её словам, нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и снова начинают принимать лекарства.

«Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, учёные пришли к выводу, что речь идёт именно о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», — сказала Павлова в беседе с kp.ru.

Специалист отметила, что официальных стандартных клинических рекомендаций для устранения такого состояния пока нет.

С физиологической точки зрения озноб ощущается, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение, пояснила врач. Поэтому, чтобы согреться без вреда для здоровья, она советует пить тёплый чай, в том числе травяной, или воду с сезонными ягодами.

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