Врач заявил о парадоксальной ситуации с заражением COVID-19 в Москве

14 апреля 2020     9
Врач заявил о парадоксальной ситуации с заражением COVID-19 в Москве

04:10

В Москве отмечается парадоксальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

АГН «Москва» © Софья Сандурская

Он отметил, что в начале распространения коронавируса в Москве большинство граждан соблюдало режим самоизоляции.

«Индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2—4,3. Последнюю неделю он чётко снижается», — заявил Ачкасов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа заражённых коронавирусом и жертв COVID-19.

«Это вообще парадоксальная ситуация», — подытожил Ачкасов.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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