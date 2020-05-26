Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца эпидемии

26 мая 2020     11
Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца эпидемии

Врачи попросили президента России Владимира Путина ввести мораторий на уголовные дела против них. Медики совместно с юристами написали открытое письмо российскому лидеру, сообщает ТАСС.

Предлагается оградить врачей от судебных исков от пациентов и их родных в период с 21 марта этого года и до конца пандемии коронавируса.

Отмечается, что речь идет о статьях, предусматривающих наказание за смерть человека по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине, а также за неоказание помощи пациенту и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Также медики попросили приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий, производство, хранение, перевозку и сбыт товаров и продукции и выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

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Авторы письма просят внести запрет на арест медиков в период пандемии. Отмечается, что врачам и другим сотрудникам в сфере здравоохранения каждый день приходится принимать «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений». При этом каждое из этих решений можно оспорить, говорится в письме.

Также авторы письма указали на то, что медики в период пандемии подвергают себя высокому риску заражения коронавирусом и смерти. Кроме того, им приходится сталкиваться с тяжелыми физическими нагрузками, несоблюдением режима труда и отдыха и длительной разлукой с семьей, говорится в письме.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дополнительные средства российским медикам за работу с зараженными коронавирусом были выплачены к 15 мая. По его словам, российские власти создали специальный ресурс, позволяющий отслеживать выплаты врачам. Медработники могут через сайт госуслуг обратиться за разъяснениями и узнать, положены ли им данные выплаты или нет.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом.

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Источник: Лента.Ру

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