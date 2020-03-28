Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких

В Федерации анестезиологов и реаниматологов усомнились в новом уникальном аппарате для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который позволяет «вентилировать от двух до трех-четырех пациентов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Facebook.

Медики назвали заманчивым решение использовать новый аппарат в связи с пандемией коронавируса, однако отметили, что более детальное изучение вопроса «заставляет высказаться категорически против».

В сообщении указано, что основная цель применения респираторной поддержки — поддержание нормального внутрилегочного газообмена. Однако при раздаче вентиляции достичь этой цели невозможно. Отмечается, что пациентам необходим разный режим вентиляции, поэтому использование одного аппарата для нескольких людей неприемлемо.

Материалы по теме

12:00 — 27 марта

«Поэтому выскажемся совершенно определенно: лучше взять со склада аппараты предыдущих поколений, проверить их и использовать у наименее тяжелых пациентов, чем «раздавать вентиляцию» от импортной экспертной машины двум или четырем больным», — говорится в заявлении.

В комментариях некоторые пользователи, в том числе врачи, согласились с мнением экспертов, однако отметили, что решение использовать раздачу вентиляции для нескольких людей объясняется ситуацией безысходности. Один из пользователей посчитал, что таким образом нельзя вылечить пациента, однако можно помочь ему выжить до момента, когда появятся свободные аппараты ИВЛ для всех нуждающихся.

Ранее 28 марта стало известно, что в России создали уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких, который позволяет вентилировать от двух до трех-четырех пациентов. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих на 99,9 процента защиту от бактерий и вирусов.

Сейчас аппарат ИВЛ активно используется в медицинских учреждениях в связи с распространением коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни семи человек.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру