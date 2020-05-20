Временный глава Коми выступил против присоединения к НАО и Архангельской области

20 мая 2020     11
Временный глава Коми выступил против присоединения к НАО и Архангельской области

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против присоединения региона к Ненецкому автономному округу (НАО) и Архангельской области. Его видеообращение опубликовано на официальной странице региона во «Вконтакте».

Он заявил, что инициатива должна исходить от жителей региона, а также назвал принятие решения без учета мнения граждан заведомо провальным вариантом.

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16:28 — 13 мая

«Я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить “снизу”, от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть», — сказал Уйба.

Уйба призвал жителей республики не считать этот вопрос уже решенным. «На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается», — пояснил он и добавил, что статус республики значительно выше статуса области или автономного округа.

Коми граничит с Архангельской областью и НАО на западе, северо-западе и севере территории.

19 мая в рабочей группе по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) выдвинули предложение включить в состав нового единого субъекта также Республику Коми.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

Источник: Лента.Ру

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