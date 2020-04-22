Вступили в силу новые правила передвижения по Москве

22 апреля 2020     8
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве

С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве. Теперь для проезда на городском общественном транспорте можно использовать только транспортные карты «Тройка», «Стрелка», а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья — для волонтеров и студентов медицинских вузов, которые задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Изменения в правилах передвижения по Москве мэр столицы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге 18 апреля.

«Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки», — говорится в сообщении.

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10:47 — 21 апреля

Уточняется, что заново оформлять цифровой пропуск не нужно. Достаточно внести изменения в существующий через сайт mos.ru. Если этого не сделать, транспортная карта не будет работать на турникетах метро и валидаторах в наземном транспорте.

Также с 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом. Люди, проживающие с зараженными коронавирусом, могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.

Режим самоизоляции, введенный в столице для борьбы с коронавирусом, продлили до 1 мая. На онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным Собянин отметил, что считает принятые в Москве ограничительные меры для борьбы с коронавирусом «достаточными на данном этапе».

Власти Москвы постепенно ужесточали ограничительные меры из-за коронавируса с марта. В городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей призвали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без уважительной причины. 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

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Источник: Лента.Ру

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