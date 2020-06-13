«Выглядит неумно»: в РУСАДА отреагировали на иск трёх бегунов из-за отстранения за сотрудничество с тренером Казариным

В РУСАДА выразили удивление в связи с решением бегунов Анны Князевой-Широковой, Рудольфа Верховых и Андрея Исайчева подать иск на организацию в CAS. Ранее спортсмены получили временную дисквалификацию за сотрудничество с пожизненно отстранённым тренером Владимиром Казариным и признали свою вину. Заместитель гендиректора антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая предположила, что они хотят отстоять свою правоту в суде, так как из-за наказания могут потерять возможность выступать за сборную России.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на информацию о том, что бегуны Анна Князева-Широкова, Рудольф Верховых и Андрей Исайчев подали иск на организацию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В марте нынешнего года все три легкоатлета были временно отстранены за сотрудничество с тренером Владимиром Казариным, пожизненно дисквалифицированным за систематическое нарушение антидопинговых правил.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая выразила недоумение по поводу выдвинутого иска, так как факт нарушения был доказан, а спортсмены признали свою вину.

«Я не понимаю, о чём думали эти люди раньше. Это же было совсем недавно, в прошлом году. Российская лёгкая атлетика и так находится в тяжёлом состоянии, понятно, какой сейчас может быть резонанс, учитывая интернет, СМИ и так далее. И эти люди всё равно едут куда-то тренироваться с Казариным. Для меня это выглядит странно и как минимум неумно. Не знать о запрещённом сотрудничестве они не могли», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Год назад комиссия РУСАДА обнаружила, что на одном из сборов команды в Киргизии, проходивших в период с ноября 2018 года по апрель 2019-го, присутствует Казарин, отстранённый CAS в 2017 году. В общей сложности под его руководством работали семь бегунов, при этом одним из первых наказание получил Артём Денмухаметов. После расследования они были признаны виновными в сотрудничестве с дисквалифицированным специалистом и 26 марта на год отстранены от соревнований.

Таким образом, дисквалификация Исайчева и Князевой-Широковой заканчивается 16 декабря нынешнего года, а Верховых — уже 16 июня. По словам Пахноцкой, уникальность их дела заключается в том, что они стали первыми спортсменами, понёсшими наказание после введения запрета на сотрудничество с отстранёнными тренерами в кодекс Всемирного антидопингового агенства (WADA) в 2015 году.

Однако сейчас в CAS подтвердили информацию о том, что бегуны намерены опротестовать решение РУСАДА.

«CAS недавно зарегистрировал дела Анны Князевой-Широковой, Рудольфа Верховых и Андрея Исайчева против РУСАДА. Арбитражные процедуры начаты», — говорится в заявлении представителей суда.

По мнению Пахноцкой, такое решение связано с новым правилом, введённым Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА). В соответствии с ним, спортсмен, имеющий хотя бы одно нарушение антидопинговых правил, не имеет возможность попасть в сборную России. Стоит отметить, что год назад Верховых пытался получить нейтральный статус для участия в международных стартах, однако Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) отказала ему в допуске.

«Правило было нарушено, мы открыли дело, доказательства предоставили, и эти три спортсмена получили санкцию. И теперь они подают в суд. Посмотрим, как арбитры CAS рассмотрят это дело. Наши арбитры посчитали наши доказательства убедительными», — пояснила Пахноцкая.

Для спортсменов ситуацию усугубляет тот факт, что они дважды получали предупреждения по поводу незаконного сотрудничества. После первого раза им были предоставлены письменные уведомления, а уже после второго — начато расследование и последовало наказание. Таким образом, нельзя говорить о том, что они не знали о нарушении правил.

Также по теме «Безалаберность и невежество»: Пахноцкая о допинговом скандале в Чувашии, дисквалифицированном тренере и угрозах Допинговый скандал в Чувашии — результат безалаберности и невежества. Об этом в интервью RT заявила заместитель гендиректора РУСАДА…

«Возможно, они хотят сыграть на том, что ВФЛА не является антидопинговой организацией. Но в данном случае была не инициатива федерации, она исполняла техническо-посредническую функцию World Athletics. В новой версии кодекса правило о запрещённом сотрудничестве будет ещё более жёстким — не в пользу спортсменов, а в пользу антидопинговых организаций. По текущей версии кодекса они ещё могут подать иск в CAS», — заключила Пахноцкая.

Казарин стал одним из главных фигурантов громкого допингового скандала, разгоревшегося вокруг российской лёгкой атлетики в 2015 году. На основании показаний бывшей бегуньи и информатора WADA Юлии Степановой, первоначально появившихся в документальном фильме Хайо Зеппельта, он вместе с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чёгиным был обвинён в систематических нарушениях антидопинговых правил. Он предоставлял запрещённые препараты своим подопечным, а также участвовал в сокрытии положительных допинг-проб.

Казарин отрицал свою вину, однако World Athletics рекомендовала пожизненно отстранить его от занимаемой должности. Впоследствии CAS вынес обвинительный приговор.