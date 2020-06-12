Выявлен новый способ обмана россиян

12 июня 2020     11
Выявлен новый способ обмана россиян

В России выявили новый способ телефонного мошенничества. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, граждан обманывают злоумышленники, выдающие себя за сотрудников прокуратуры.

Схема работает так: жертве поступает звонок с неизвестного номера, далее ей сообщают, что ранее она приобрела некачественный товар и теперь за это полагается компенсация. Однако потом выясняется, что для отправки средств человек должен сам сначала выслать определенную сумму.

Так уже обманули жительницу Крыма, которая покупала средства для похудения. Лжесотрудник прокуратуры заверил ее, что лекарство не оказывает должного эффекта и посулил компенсацию в 450 тысяч рублей. А затем перенаправил ее якобы на номер сотрудницы Центробанка, которая попросила предварительно перевести 22 тысячи рублей. Женщина лишилась своих денег, а обещанных выплат не получила.

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10:00 — 22 апреля

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Ранее в российском Центробанке предупреждали о самых популярных схемах мошенничества, выработанных за время периода самоизоляции. В частности, резко активизировались так называемые раздолжнители, которые предлагают выкупить долги по якобы выгодной цене. Еще одна схема мошенничества связана с нелегальными форекс-дилерами. Злоумышленники предлагают обучение игре на бирже, но по факту никаких торгов не проводится.

Источник: Лента.Ру

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