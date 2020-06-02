Выросла доля москвичей с антителами к коронавирусу

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила о росте доли жителей столицы с антителами к коронавирусу. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, передает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.
По ее данным, популяционный иммунитет постепенно увеличивается и в настоящий момент составляет около 14 процентов (доля граждан с антителами IgG от всех граждан, прошедших тестирование). Обновленные данные будут опубликованы в конце недели и в дальнейшем будут пополняться каждые две недели.
К 2 июня в Москве проведено 200-250 тысяч тестов на антитела к COVID-19. Ракова напомнила, что тестирование доступно для всех москвичей, а его результаты сохраняются в электронной медкарте. В столице используются все виды проверки граждан на антитела: иммуноферментный анализ (ИФА), иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ и исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР).
28 мая вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что процент жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу оказался слишком мал. Такие результаты массового тестирования москвичей не позволяют рассчитывать на появление коллективного иммунитета к COVID-19 и подтверждают необходимость вакцины.
Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом, из них в Москве — около 185 тысяч. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру