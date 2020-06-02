Выросла доля москвичей с антителами к коронавирусу

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила о росте доли жителей столицы с антителами к коронавирусу. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, передает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

По ее данным, популяционный иммунитет постепенно увеличивается и в настоящий момент составляет около 14 процентов (доля граждан с антителами IgG от всех граждан, прошедших тестирование). Обновленные данные будут опубликованы в конце недели и в дальнейшем будут пополняться каждые две недели.

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К 2 июня в Москве проведено 200-250 тысяч тестов на антитела к COVID-19. Ракова напомнила, что тестирование доступно для всех москвичей, а его результаты сохраняются в электронной медкарте. В столице используются все виды проверки граждан на антитела: иммуноферментный анализ (ИФА), иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ и исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР).

28 мая вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что процент жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу оказался слишком мал. Такие результаты массового тестирования москвичей не позволяют рассчитывать на появление коллективного иммунитета к COVID-19 и подтверждают необходимость вакцины.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом, из них в Москве — около 185 тысяч. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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Источник: Лента.Ру