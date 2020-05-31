За сутки после коронавируса в России выписаны 4414 человек

Накануне сообщалось, что в России число вылечившихся от коронавирусной инфекции за сутки возросло на 8212 .

«За сутки в России полностью выздоровело 4 414 человек», — говорится в сообщении.

За сутки после коронавируса в России выписаны 4414 человек, всего выздоровели 171 883 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Экипажи кораблей ЧФ в зимний период провели в море на треть больше времени Общее время нахождения экипажей кораблей и катеров Черноморского флота в море, без заходов в порт, в зимний период обучения в …



Президент объявил 24 июня нерабочим днём День проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня 2020 года, объявлен выходным. Соответствующий пункт …



В Москве индекс самоизоляции на утро воскресенья составил 3,5 Индекс самоизоляции в Москве на 11:10 воскресенья, 31 мая, составляет 3,5 — это означает, что на улице есть люди. Об …



Более трети пациентов с COVID-19 выздоровели в Петербурге Более трети пациентов с коронавирусом от общего числа инфицированных выздоровели в Санкт-Петербурге, следует из данных стопкоронавирус.рф. По данным на 31 …

