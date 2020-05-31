За сутки после коронавируса в России выписаны 4414 человек, всего выздоровели 171 883 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
РИА Новости
«За сутки в России полностью выздоровело 4 414 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в России число вылечившихся от коронавирусной инфекции за сутки возросло на 8212.
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