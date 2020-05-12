За сутки в КНР выявлен один новый случай заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Китае выявлен один новый случай заболевания коронавирусом, новых летальных исходов не зафиксировано.

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За сутки в КНР выявлен один новый случай заболевания COVID-19 04:45 За прошедшие сутки в Китае выявлен один новый случай заболевания коронавирусом, новых летальных исходов не зафиксировано. Источник: Россия Сегодня



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