За сутки в России ликвидировали почти 160 лесных пожаров

Федеральная Авиалесоохрана сообщает, что за прошедшие сутки в России ликвидировали почти 160 лесных пожаров.

globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 25 апреля, в России ликвидировано 159 лесных пожаров на площади 10 490 га», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, по данным на полночь 26 апреля, на территории России действуют 128 лесных пожаров на площади 25 415 га. По ним ведётся активное тушение.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в заказнике «Цасучейский бор» горит более 700 га тайги.