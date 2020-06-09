За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных

9 июня 2020     17
За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных

01:16

За сутки в России выздоровели 46 военных, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, общее число излечившихся составляет 4455. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 4455 человек», — говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства.

Уточняется, что более 12,1 тыс. военных сняты с медицинского контроля по COVID-19.

30 мая в Минобороны отмечали, что в течение последних недель число выздоровевших после коронавируса военных превышает количество регистрируемых новых случаев COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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