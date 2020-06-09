За сутки в России после коронавируса выздоровели 46 военных

За сутки в России выздоровели 46 военных, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, общее число излечившихся составляет 4455. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости