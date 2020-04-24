За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

24 апреля 2020     11
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

10:36

За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 68622.

© Пресс-служба мэрии Москвы

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 849…, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2 697 (46,1%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Днём ранее было зафиксировано 4774 новых случая.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия недалека от пика эпидемии, плато может наступить до мая.

Источник: Россия Сегодня

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