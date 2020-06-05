За сутки в России выявлены 8726 носителей коронавируса

5 июня 2020     10
За сутки в России выявлены 8726 носителей коронавируса

10:38

Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

АГН «Москва»

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (37,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в стране был выявлен 8831 случай коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Противолодочные корабли провели учение ПВО в Чёрном море
Противолодочные корабли провели учение ПВО в Чёрном море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск», «Касимов» и «Муромец» провели учение по противовоздушной обороне в Чёрном море. По легенде учения, корабельная …


В Крыму коронавирус обнаружен еще у восьми человек
В Крыму коронавирус обнаружен еще у восьми человек

За сутки в Крыму прибавилось восемь заболевших коронавирусом. Все случаи зафиксированы в Симферополе у людей, находящихся под меднаблюдением, потому что …


За сутки в обсерваторы Крыма помещены 128 человек
За сутки в обсерваторы Крыма помещены 128 человек

За сутки в крымские обсерваторы были направлены 128 человек, а выписались оттуда 76.  По-прежнему число поступающих в изоляцию превышает количество …


Житель Самарской области, чтобы проехать в Крым, пытался подкупить сотрудника ДПС
Житель Самарской области, чтобы проехать в Крым, пытался подкупить сотрудника ДПС

5 тысяч рублей за въезд в Крым. Такую взятку попытался дать житель Самарской области сотруднику ДПС, дежурившему на стационарном посту …


Придорожная инфраструктура на трассе «Таврида» появится в 2021 году
Придорожная инфраструктура на трассе «Таврида» появится в 2021 году

Вдоль трассы «Таврида» будет создано пять многофункциональных зон и шесть автозаправочных станций. Проекты реализуют три инвестора, соглашения с ними уже …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты