За сутки в России выявлены 8726 носителей коронавируса

Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

АГН «Москва»

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (37,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в стране был выявлен 8831 случай коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.