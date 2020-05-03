За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа был сделан 24 001 тест и зарегистрировано 1670 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за указанное время от коронавируса скончался 61 больной, в результате чего общее число умерших достигло 3397.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 126 045.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.