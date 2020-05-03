За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом

3 мая 2020     7
За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом

22:28

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа был сделан 24 001 тест и зарегистрировано 1670 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за указанное время от коронавируса скончался 61 больной, в результате чего общее число умерших достигло 3397.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 126 045.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В РПЦ увидели пользу в коронавирусе
В РПЦ увидели пользу в коронавирусе

Эпидемия коронавируса позволила людям проявить лучшие качества. О пользе ситуации порассуждал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) …


Патриарх Кирилл попросил о помощи богатых прихожан
Патриарх Кирилл попросил о помощи богатых прихожан

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников. Об этом …


В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе
В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о рисках тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, россиян, занимающихся самолечением. Об этом он рассказал в …


За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом
За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом

22:28 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. …


Немецкий теннисист провёл матч в маске
Немецкий теннисист провёл матч в маске

22:38 Немец Бенджамин Хассан стал первым в истории теннисистом, который сыграл матч в маске. Хассан сыграл выставочный матч в Берлине против …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты