За сутки в Турции выявили более 3900 заразившихся коронавирусом

19 апреля 2020     14
За сутки в Турции выявили более 3900 заразившихся коронавирусом

22:56

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 3,9 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост министра на его странице в Twitter.

Как отмечается в опубликованной инфографике, за последние 24 часа было сделано 35 344 теста и зарегистрировано 3977 новых случаев заражения коронавирусом.

Также за указанное время от коронавируса скончались 127 больных, в результате чего общее число умерших достигло 2017.

Общее число заболевших к настоящему моменту достигло 86 306.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране продолжат практику введения комендантского часа по выходным дням в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: Россия Сегодня

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